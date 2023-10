Una maxi truffa sugli iPhone è stata appena scoperta

La mania di avere un iPhone è ovviamente scoppiata nel mondo ormai diversi anni fa. I telefoni venduti da Apple sono diventati subito un’icona, fino ad ossessionare le persone per averli. Una notizia nelle ultime ore avrebbe fatto il giro del mondo e avrebbe dell’incredibile.

Stando a quanto riportato infatti due fratelli della città di San Diego in California sarebbero stati beccati e condannati con pene federali detentive per essere stati responsabili di qualcosa di realmente incredibile. Come riportano le fonti infatti i due fratelli sarebbero stati in grado di mettere su un piano che gli avrebbe permesso di ottenere con un frode sia degli iPad che degli iPhone originali sfruttando l’assistenza di Apple.

La condanna per i due fratelli, Zhimin e Zhiting Liao, equivale ora a 41 mesi di reclusione ciascuno, proprio per aver importato dalla Cina modelli di iPhone ed iPad fasulli, solo con lo scopo di ottenere tramite l’assistenza di Apple negli Stati Uniti in Canada delle controparti reali.

iPhone e iPad finti per modelli veri, la condanna a 3 anni e mezzo per due fratelli cinesi

Secondo quanto riportato dai pubblici ministeri, i due avrebbero visitato addirittura 105 Apple Store in 22 Stati per cercare di scambiare 720 iPad e iPhone contraffatti. Si è trattato di una truffa da 6,1 milioni di dollari, all’interno della quale sono rientrate anche le mogli dei due fratelli che avrebbero giocato un ruolo fondamentale. Entrambe si sarebbero beccate condanne a tre anni di libertà vigilata. Cosa succedeva agli iPhone una volta scambiati? Venivano presi e dati a persone che li avrebbero esportati in paesi stranieri.