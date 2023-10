Per tutti coloro che la stavano aspettando, è da poco tornata disponibile una super offerta del noto operatore telefonico virtuale CoopVoce. Si tratta in particolare dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200 e, come anticipato già dall’operatore qualche tempo fa, ora sarà nuovamente disponibile per gli utenti almeno fino a novembre 2023.

CoopVoce fa tornare la super offerta mobile CoopVoce Evo 200

Durante le scorse settimane era stato anticipato il ritorno di una delle super offerte dell’operatore virtuale CoopVoce e così è stato. Come già accennato in apertura, si tratta della super offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Si tratta di un’offerta mobile piuttosto interessante e che per un breve periodo di tempo sarà disponibile in promozione ad un ottimo prezzo.

Nello specifico, l’offerta in questione sarà disponibile ad un prezzo promozionale di 7,90 euro al mese anziché 9,90 euro. Secondo quanto riportato, per il momento l’offerta sarà disponibile all’attivazione dal 5 ottobre 2023 fino al prossimo 8 novembre 2023. Attivando questa offerta, gli utenti avranno accesso a numerose cose.

Il bundle dell’offerta CoopVoce Evo 200, infatti, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati validi per navigare con connettività 4G su rete TIM con una velocità massima pari a 100 mbps in download e 50 mbps in upload. Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti i numeri.

Ricordiamo però che si tratta di un’offerta mobile di tipo operator attack, quindi attivabile soltanto dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.