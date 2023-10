La popolarità di PayPal oramai non è più un mistero. Da anni, milioni di persone utilizzano la piattaforma online per i pagamenti per effettuare acquisti sui principali marketplace online. A garantire il successo di PayPal c’è ovviamente il fattore non trascurabile della sicurezza, grazie alla possibilità di effettuare acquisti senza comunicare ogni volta i dati della carta di credito o di debito.

PayPal, il problema della sicurezza legato al phishing

Al netto di grandi benefici assicurati dal portale, parlare di rischio zero è impossibile anche per PayPal. Ancora in queste settimane, infatti, sul web si moltiplicano i tentati di phishing degli hacker a danno degli utenti.

Molti iscritti a PayPal segnalano quotidianamente la ricezione di messaggi, ovviamente fasulli, che anticipano l’accredito di ingenti somme di denaro sul conto online degli utenti I lettori di queste comunicazioni, talvolta, spinti dall’interesse per gli accrediti cadono nella trappola degli hacker e cliccano senza troppi ragionamenti sui link in allegato alle comunicazioni.

Basta un semplice click per esporre gli utenti di PayPal ad una serie di potenziali rischio. L’obiettivo principale degli hacker è quello di rubare le credenziali d’accesso degli utenti. Il link in allegato alle comunicazioni reindirizza i lettori su un portale la cui interfaccia è davvero simile al sito ufficiale PayPal. Una volta che gli utenti avranno inserito i dati per il login, il futuro delle credenziali sarà scontato.

I pericoli, in tal caso, sono molteplici e vanno dalla creazione di profili fake online sino all’evenienza peggiore: il furto di ingenti somme di denaro dal proprio conto.