Le nuove offerte del volantino Unieuro vogliono assecondare al massimo le necessità ed i bisogni dei singoli consumatori, mettendo così sul piatto alcuni dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto. La campagna promozionale non presenta limitazioni importanti in termini di disponibilità territoriale, di conseguenza è fruibile da chiunque in Italia.

Da notare, a conti fatti, che gli acquisti effettuati online sul sito, potranno anche godere della spedizione gratuita a domicilio, così da essere sicuri di ricevere la merce a casa senza costi aggiuntivi. Per ottenerla sarà solamente necessario effettuare un ordine del valore superiore ai 49 euro, a prescindere dalla categoria merceologica.

Unieuro, assurdità e prezzi mai visti prima d’ora

Solo oggi sono disponibili tantissimi prodotti in promozione da Unieuro, per una volta non troviamo smartphone, ma più che altro tecnologia ed elettrodomestici per la casa, con prezzi assolutamente interessanti. Il più economico è senza dubbio legato agli 84,99 euro richiesti per l’acquisto della scopa elettrica cordless di casa Ariete, con un risparmio del 30% rispetto al listino originario.

Molto interessanti sono anche gli sconti legati ai televisori, come il Samsung Series 7 Crystal, da 50 pollici con risoluzione in 4K a 339 euro (contro i 599 euro di listino), passando per la Xiaomi 32A2, una soluzione decisamente economica, infatti costa solamente 179 euro, per un televisore da 32 pollici di diagonale. Volendo cercare di risparmiare anche sulla pulizia automatica, nella vostra casa non deve mancare il robot aspirapolvere iRobot Roomba 698, che costa solamente 189 euro.

Tutti gli sconti sono perfettamente visibili a questo link.