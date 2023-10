L’azienda cinese Xiaomi ha inviato qualche settimana fa la richiesta di partecipazione per i beta test della MIUI, l’interfaccia basata su Android 14. Alcuni utenti fortunati hanno potuto già provare anticipatamente l’aggiornamento.

Ora, la società ha espanso la versione stabile a tutti coloro che posseggono un dispositivo compatibilile ed agli EEA degli smartphone Xiaomi 13, del 13 Pro e del Xiaomi 12T.

Il nuovo Xiaomi MIU per Android 14

La società ha dovuto necessariamente mettere mani sul proprio software, per far sì che questo si adattasse alle nuove esigenze dettate dall’aggiornamento del sistema Android 15. Anche altre aziende, infatti, hanno effettuato la medesima manovra.

Determinati utenti otterranno l’aggiornamento stabile nell’immediato con OTA. Nel mentre, la Xiaomi continua con la progettazione e i test del software definitivo. L’obiettivo è creare una versione che non desti alcun problema di utilizzo. La società ha pertanto annunciato a colore che sono in attesa di essere pazienti e che presto anche loro potranno accedere agli aggiornamenti.

Inoltre, ricordiamo che Android 14, essendo ancora in una fase iniziale, potrebbe contenere bug dannosi per il sistema del dispositivo. Nel caso in cui si dovessero riscontrare problemi seri, consigliamo di inviare un feedback negativo agli sviluppatori. In extremis, poi, la cosa migliore è ripristinare la versione 13 di Android.

Il filmware presenterà rispettivamente le seguenti versioni per dispositivi: