Apple ha finalmente rilasciato un aggiornamento che dovrebbe impedire alle batterie dei propri smartphone di punta di surriscaldarsi. L’azienda sta incitando soprattutto chi possiede uno degli ultimi modelli, come l’iPhone 15, ad aggiornare il sistema.

Nei giorni scorsi alcuni utenti in possesso dei nuovi modelli di iPhone 15, nella versione standard, Pro e Max, hanno riferito che i dispositivi si surriscaldano in fretta. Problema già riscontrato nei modelli precedenti e che sembrava essersi ormai risolto. I dispositivi risultano spesso molto più caldi al tatto del previsto. Questo inconveniente con le batterie ha suscitato alcune preoccupazioni sul nuovo design e i materiali dell’iPhone 15. La scorsa settimana, tuttavia, Apple ha finalmente rotto il silenzio sul problema. Molti nuovi iPhone potrebbero surriscaldarsi per altri motivi, ad esempio durante la configurazione, ma anche a causa di difetti nel nuovo software di sistema.

Batteria degli iPhone che si surriscalda in fretta, Apple rilascia iOS 17 per risolvere il problema

“Abbiamo riscontrato un bug in iOS 17 che sta avendo un impatto su alcuni utenti e verrà risolto con il prossimo aggiornamento software”, spiega la società in una dichiarazione a Forbes. “Un altro problema riguarda alcuni aggiornamenti di app di terze parti che causano il sovraccarico del sistema. Stiamo lavorando con gli sviluppatori sulle soluzioni in fase di implementazione.”

Oltre a confermare che il problema potrebbe essere risolto con un nuovo aggiornamento, Apple ha affermato che non ci saranno conseguenze per le prestazioni. Alcune voci di corridoio circolate negli ultimi mesi avevano lasciato intendere proprio questo. Si temeva che l’arrivo di iOS 17 avrebbe comportato un miglioramento delle temperature dei dispositivi ma a discapito delle prestazioni. Ora l’aggiornamento è arrivato e per il momento non sembra esserci riscontro di quanto vociferato. iOS 17.0.3. è già disponibile per tutti e può essere scaricato come sempre tramite la sezione delle Impostazioni.

Il nuovo aggiornamento apporta anche correzioni ad alcuni bug di sicurezza che potrebbero essere utilizzati dagli hacker per accedere al telefono e tutte le informazioni personali degli utenti. Il tutto passando inosservati. Si pensa che uno dei possibili bug sia già stato “sfruttato attivamente”, il che significa che l’aggiornamento è una soluzione urgente che consigliamo a tutti di installare quanto prima.