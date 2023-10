WindTre è una delle principali aziende di telecomunicazioni presenti in Italia, nata nel 2016 dalla fusione di due aziende leader nel settore: Wind Telecomunicazioni e H3G.

Come detto in precedenza WindTre attualmente è uno degli operatori telefonici più importanti nel nostro Paese e questo grazie all’ampia gamma di servizi offerti che riescono a soddisfare completamente la propria clientela.

L’operatore offre servizi di telefonia mobile, fissa, Internet e Tv sia per famiglie che per aziende ed è inoltre un pilastro di innovazione per lo sviluppo delle tecnologie del futuro.

Negli ultimi tempi l’operatore si è distinto per la sua scesa in campo nel mercato dell’energia con la proposta di varie offerte per la luce e il gas in alleanza con Acea.

Sembra però che le novità non siano finite qui e che WindTre sia sbarcato anche nel settore delle assicurazioni.

WindTre, le polizze esclusive per i suoi clienti

Le polizze potranno essere stipulate in modo semplice recandosi direttamente in uno dei 700 WindTre Store grazie alla collaborazione tra l’operatore e Net Insurance e Axa Partners Italia e tramite l’alleanza con Wefox come partner strategico.

Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WindTre, ha dichiarato: ‘WindTre entra nel mercato assicurativo con nuovi prodotti che la rendono sempre più flessibile e vicina alle esigenze degli italiani’.

Le assicurazioni riguardano sia la protezione della casa che la protezione durante i viaggi e possono prevedere diversi pacchetti. Ad esempio, le polizze per la casa si dividono in: ‘Casa e Famiglia Start’, ‘Casa e Famiglia Plus’ e ‘Casa e Famiglia Full’.