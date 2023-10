Devi acquistare una microSD per il tuo smartphone o la tua fotocamera digitale ma, non essendo particolarmente ferrato in materia, hai paura di acquistare una scheda di memoria non adatta al tipo di dispositivo in cui intendi utilizzarla? Non ti preoccupare oggi ti diamo una mano noi!.

La microSD è la scheda di memoria che serve ad ampliare lo spazio di archiviazione del tuo dispositivo, sia esso uno smartphone, una fotocamera compatta o una action cam. La piattaforma Amazon sta proponendo una SanDisk a prezzo ottimo.

SanDisk MicroSDXC ad un prezzo top

Le SDXC hanno una capacità minima di 32GB fino ad un massimo di 2TB con una velocità di scrittura di 104MB/S con il file system ExFAT. Queste caratteristiche, la velocità minima garantita e la grande capacità di memorizzazione, le rende ideali per tutte quelle applicazioni e dispositivi che devono registrare un flusso di dati continuo con un elevato data rate, quali appunto i sistemi video.

Per quanto riguarda la velocità sono stati definiti due tipi di classi “Speed Class” e “UHS Speed Class”. Sono stati predisposti dei simboli che indicano la velocità di scrittura delle memorie SDHC e SDXC e sono stampati sulla corpo della scheda per consentirne una veloce identificazione. UHS Speed Class identifica la modalità Ultra High Speed e si trova esclusivamente su schede SDXC e SDHC che riportano il simbolo. Queste memorie sono in grado di supportare velocità di trasferimento dati fino a 104 MB/s, cioè quattro volte superiore a quella del bus standard a 25 MB/s.

In questo caso ci troviamo davanti ad una MicroSDXC con velocità di scrittura fino a 130 MB/s per riprese ultrarapide. Per ottenere il massimo della velocità, utilizzala con SD e microSD PRO-READER di SanDisk Professional. La taglia da 1 TB è proposta a questo link al prezzo di 147.99 euro.