Dyson, l’azienda inglese che produce e progetta elettrodomestici, ha in programma due lanci ufficiali per la presentazione di due suoi nuovi dispositivi.

Stiamo parlando del nuovo purificatore termoventilatore Purifier Hot+Cool Gen 1 e del purificatore ventilatore Purifier Cool Gen 1.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Dyson Purifier Hot+Cool Gen 1 Dyson Purifier Cool Gen 1, cosa occorre sapere

Entrambi i nuovi purificatori Dyson risultano essere la soluzione ideale per coloro che intendono acquistare un altro purificatore per la propria casa (nel caso fossero già in possesso di uno) o vogliano provare il prodotto per la prima volta, al fine di testarne l’efficienza.

Questo perché i nuovi arrivi, di cui vi abbiamo appena parlato, hanno un prezzo più accessibile e ridotto rispetto agli altri.

Infatti, per quanto riguarda il Purifier Hot +Cool parliamo di un costo di 599 euro, mentre per il Purifier Cool, parliamo di un prezzo pari a 499 euro.

Entrambi i dispositivi dispongono della tecnologia di filtrazione e proiezione del flusso d’aria.

Presentano due filtri, quello HEPA, opportunamente sigillato ed un altro filtro di carboni attivi che, grazie alla tecnologia Air Multiplier, riescono a diffondere più di 290 litri di aria purificata al secondo.

Garantendo, in questo modo, una purificazione completa dell’ambiente circostante, grazie alla loro capacità di catturare ed eliminare gas, odori , il 99.95% di particelle ultrafini, (inferiori a 0.1 micron) e il 99.9% di virus e H1N1.

Insomma, per Dyson la questione della purificazione e della pulizia dell’aria degli ambienti non è assolutamente una cosa di poco conto. Non a caso, Dyson, è da sempre certificazione di efficienza e qualità.