Dyson è un’azienda sempre pronta ad innovare e cercare di rivoluzionare il proprio mercato di riferimento, dopo alcuni anni dal debutto nel mondo dei purificatori d’aria, ecco arrivare un nuovo modello capace di sfruttare l’effetto Coanda per andare ancora oltre i limiti dell’immaginabile: oggi vi parliamo di Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde.

L’attenzione al benessere dell’utilizzatore finale è da sempre al primo posto per Dyson, la quale ha lavorato duramente per ridurre al massimo la rumorosità del prodotto, risultando fortemente più silenzioso, ed adottando un nuovo metodo per erogare l’aria. Come la stessa azienda ha sottolineato, nella maggior parte dei casi, sebbene i purificatori abbiano grandi dimensioni, vanno a diffondere l’aria verso l’altro, avendo grande difficoltà nel coprire spazi particolarmente estesi.

Scoprite e ricevete subito i coupon Amazon gratis, con le offerte esclusive che potete avere solamente iscrivendovi al nostro canale Telegram ufficiale.

Dyson, ecco il nuovo purificatore d’aria

Da qui nasce la scelta di Dyson di appoggiarsi all’effetto Coanda, il quale va ad unire due flussi d’aria differenti sulla medesima superficie liscia, riuscendo così a proiettare l’aria fino ad una distanza di dieci metri dal purificatore stesso, ed offrendo la possibilità agli utenti di scegliere anche l’angolo di proiezione tra 0, 25 o 55 gradi.

Molto interessante è anche l’effetto Brezza, con oltre 40 milioni di dati raccolti negli ultimi 3 anni (sfruttando un anemometro a 3 assi in 8 località), gli ingegneri sono stati in grado di replicare un vento naturale con movimento ascendente e discendente che darà davvero la sensazione di essere completamente casuale (dovrebbe essere più rinfrescante).

La durata del filtro HEPA è stata migliorata di 5 volte, con 3 tre filtri inclusi: antiparticolato HEPA H13, K-Carbon e ossidazione catalitica selettiva. Per la prima volta all’interno del purificatore troviamo inoltre il sensore di CO2, ad affiancare quelli degli inquinanti e dei gas nocivi, capaci di verificare in ogni secondo la qualità dell’aria respirata. Il purificatore discusso nell’articolo è in vendita da oggi a 999 euro.