Scout ti aiuta a monitorare da lontano con l’audio bidirezionale. Il robot video segue un percorso pre-programmato per la pattuglia. In questo modo vi garantisce maggiore sicurezza sia in casa che in ufficio.

Attualmente è proposto sulla piattaforma Amazon ad un prezzo davvero molto interessante, andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Moorebot Scout: Piccolo Robot Mobile con Intelligenza Artificiale ad un prezzo top

Monitoraggio remoto ideale per casa/ufficio/posto di lavoro. Lascia che questo robot versatile osservi, scopra ed esplori cose per te. Interagisci con gli animali domestici. Fai di più con accessori aggiuntivi. Libera la creatività con la programmazione grafica Scratch. Gli sviluppatori seri possono scrivere software su codice open-source e stampare in 3D strumenti aggiuntivi. Conversione fai-da-te alla versione con tracce per una navigazione migliore.

Pattuglia automatica attivata da timer e sensori con avviso cloud al tuo telefono. Per una casa intelligente, monitoraggio e gioco degli animali domestici, sicurezza, ispezione, sorveglianza degli anziani e altro ancora. La modalità WiFi diretta non richiede Internet, sicura con bambini e altre preoccupazioni per la privacy.

Quando impostata come dispositivo connesso, è necessaria una buona copertura WiFi. La privacy è garantita da un protocollo Peer-to-Peer altamente sicuro. Gli utenti hanno il pieno controllo. Il prodotto ha un costo di 219 euro seguendo questo link.