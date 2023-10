Canone RAI, la tassa NON SI PAGA con queste leggi

Le tasse sono quello che più opprime gli utenti in Italia, siccome ci sono già tanti problemi a cui far fronte. A tal proposito le persone cercano in ogni modo di evitare di pagare ciò che possono evitare, senza incappare in infrazioni. Il canone Rai è una delle tasse che vanno pagate obbligatoriamente, ma tutti lo reputano totalmente fuori luogo.

Canone RAI, ecco chi non lo paga

In primo luogo le persone a non pagare il canone Rai sono quelle che non hanno in casa un apparecchio TV. Come infatti indica il fisco “Se gli utenti con un’utenza elettrica dichiarano che nessuna delle abitazioni registrate a loro nome ospita un televisore, né di loro proprietà né di un membro della loro famiglia anagrafica, allora sono esentati dal pagamento del canone RAI.”

La stessa cosa riguarderà anche le persone a partire dall’età di 75 anni con un reddito annuo minimo:

“Gli utenti che hanno raggiunto i 75 anni di età che non raggiungono gli 8000 euro anni, possono non pagare il canone. Non devono esserci conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti). Tale agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre“.

C’è poi un altro elenco di persone che può risultare esente dal pagamento del canone, come ad esempio gli agenti diplomatici o militari che non hanno la cittadinanza italiana ma che risiedono sul suolo italiano grazie alle forze NATO. Anche i funzionari o impiegati consolari possono evitare di pagare la tassa.