Netflix, la classifica delle 5 serie TV più VISTE di ottobre 2023

Dopo aver visto una sorta di dominio da parte di una serie TV in particolare, gli ultimi tempi hanno dimostrato grande versatilità su Netflix. Ci sono infatti svariate produzioni che stanno rubando in maniera piacevole tantissimo tempo agli utenti.

Dopo che One Piece è scivolata ufficialmente al sesto posto in classifica non ci resta che discutere delle prime cinque.

Netflix, queste sono le prime 5 serie TV disponibili in classifica: sono da guardare

Al primo posto resta stabile Sex Education che è arrivata con una nuova stagione per tutti gli appassionati che non attendevano altro.

Al secondo posto arriva una nuova produzione, una serie TV italiana che si chiama Non Mentire. Dopo un appuntamento andato bene con un chirurgo molto famoso un insegnante lo denuncia per violenza sessuale ed è da lì che parte ufficialmente una vera e propria lotta per far venire fuori la verità.

Al terzo posto continua a resistere la serie TV su Vasco Rossi, Il Sopravvissuto. Tutti gli appassionati del “Comandante” troveranno terreno fertile per rivivere la sua storia. Al quarto posto resiste ancora la miniserie TV La mia prediletta: la storia di una donna scappata dopo anni di prigionia interesserà particolarmente gli inquirenti che sveleranno dei segreti incredibili.

Al quinto posto ecco un’altra nuova produzione chiamata Shameless. Si tratta di qualcosa a metà tra il comedy e il drama, una serie di origine britannica che si incentra su una famiglia disfunzionale di Chicago, soprattutto su due fratelli che devono fare i conti con il padre alcolizzato.