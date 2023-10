Gli utenti di WhatsApp sono da sempre molto attenti all’evoluzione della piattaforma di messaggistica istantanea. Il pubblico inoltre è vicino al lavoro degli sviluppatori, anche attraverso suggerimenti e segnalazioni circa possibili novità del servizio. Nelle scorse settimane tanti upgrade si sono alternati su WhatsApp, tra il tool che consente di modificare messaggi già inviati e la funzione per l’accesso di un account su diversi dispositivi. Un’altra funzione a lungo attesa ha però colpito il pubblico.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Da sempre una delle critiche più severe mosse contro WhatsApp era inerente alla mancata possibilità da parte del pubblico di inviare foto e video in alta definizione. Questo limite, definito storico per la piattaforma di messaggistica istantanea, può ora considerarsi pienamente superato. Agli utenti, infatti, viene garantita totalmente la possibilità di inviare foto con la qualità massima dell’HD.

WhatsApp, quindi, non andrò più ad applicare di default il suo algoritmo che prevedeva una modifica automatica nella qualità dei file multimediali al momento dell’invio, con conseguente riduzione della qualità. Sia le foto che i video potranno essere condivisi nel loro formato originale, senza carenze nella loro forma finale.

Per inviare foto e video in HD è però necessario attivare la funzione dell’invio nelle dimensioni reali dei file attraverso il menù Impostazioni di WhatsApp alla sezione Spazio e dati. Una considerazione è però necessaria: coloro che sceglieranno di inviare file in dimensioni reali su Android o su iPhone di ultima generazione andranno ad occupare molta più memoria di archiviazione per il loro device.