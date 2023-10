Nel momento in cui è arrivato lo smartphone OnePlus Open, molti appassionati del settore hanno subito notato una forte somiglianza con un dispositivo dell’azienda OPPO. Questo sospetto ora è stato confermato.

Pare che, il OnePlus Open foldable, non sia altro che la copia dell’OPPO Find N3. L’unica cosa che gli sviluppatori hanno modificato è stato il nome: le caratteristiche sono le medesime.

OnePlus Open e Oppo Find N3: due smartphone in uno

Diverse fonti hanno riportato la notizia alquanto sconcertante. È stato lo stesso Peter Lau, uno dei fondatori di OnePlus e anche Chief Product Officer attuale della società OPPO, a coordinare i due team legati alla progettazione di entrambi gli smartphone. Le due aziende, come da conferma, hanno lavorato in sincrono per la realizzazione di un unico dispositivo pieghevole, ma venduto con due nomi differenti. Ebbene sì, la cosa non è solo una semplice coincidenza o un episodio di spionaggio aziendale.

Le due società non hanno esplicato in maniera diretta i nomi dei device coinvolti nella vicenda, ma sembra ovvio che si trattino del OnePlus Open e dell’OPPO Find N3. Non si sa ancora quali siano i piani di distribuzione e quale dei due approderà il nostro Paese, le informazioni in merito sono scarse e poco chiare. Alcuni hanno parlato di una diffusione del modello OPPO solo in Cina e del OnePlus nel resto del globo. Quindi, notizie ufficiali che confermino il coinvolgimento di entrambi gli smartphone non sono giunte. Soltanto quando i due dispositivi approderanno sugli scaffali ci si renderà effettivamente conto se la teoria abbia delle fondamenta.