Tutti noi almeno una volta abbiamo un sognato di parlare o messaggiare con il personaggio che preferiamo. Magari si è anche provato a scrivere loro sui social, senza mai avere risposta. Questo sogno potrebbe diventare realtà grazie a Facebook.

Colonna l’ingresso di funzioni, il social network patriota della categoria, potrebbe risalire a galla dopo un periodo lungo in cui è passato dall’essere lo strumento di comunicazione più utilizzato a quello meno preferito. Nella recente conferenza, infatti, gli sviluppatori hanno spiegato quali saranno le novità a cui potranno accedere gli utenti. Tra queste spicca l’opzione che permette di poter contattare le celebrità. Vediamo di che si tratta e come funzionerà.

L’intelligenza artificiale viene implementata in Facebook

Meta, azienda madre di Facebook è di proprietà di Mark Zuckerberg, ha trasportato le personalità di alcuni personaggi conosciuti nella propria intelligenza artificiale. Con questa nuova innovazione tecnologica, si potrà chattare con attori e cantanti sul social.

Questo è dunque possibile grazie ad un IA altamente avanzata che ha la capacità di dare risposte alle domande degli utenti con immediatezza e di generare delle immagini. Tutti coloro che sono iscritti potranno messaggiare con 28 chatbot, ognuna impersonante un personaggio famoso. Questi, prima che l’intelligenza artificiale fosse modificata, hanno dato l’approvazione per utilizzare la loro immagine.

Questa fantastica funzionalità al momento è stata soltanto lanciata negli Stati Uniti, ma, come annunciato dalla stessa società, nelle prossime settimane verrà diffusa in tutto il mondo. Gli utenti avranno l’occasione di poter soddisfare la loro curiosità in diversi ambiti, non solo quindi in quello filmico e musicale ma anche filosofico, ludico e modaiolo.