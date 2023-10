Sul sito e-commerce più famoso del mondo spuntano offerte in ambito tecnologico. Amazon stupisce con uno sconto incredibile su uno dei prodotti migliori Samsung. Si tratta della Samsung Lifestyle, una delle tv top gamma lanciate quest’anno.

Il modello (QE32LS03CBUXZT) viene venduto ad un prezzo di soli 382,89€. Una differenza consistente rispetto al prezzo di listino da 459,99€. Acquistandolo, si potranno vedere le proprie serie tv e film preferiti ad alta definizione, immergendosi completamente nella trama grazie ai colori super definiti e l’audio pazzesco.

TV Samsung in sconto su Amazon

Si tratta di uno sconto di ben 77,10€. Questa è un’occasione che chi sta cercando una nuova televisione per la propria casa non può assolutamente perdere, soprattutto perché fa riferimento a un modello arrivato sul mercato pochi mesi fa.

Il prodotto è venduto direttamente da Amazon, quindi non da un rivenditore, e con l’abbonamento prime potrà arrivare direttamente a casa in un attimo senza costi aggiuntivi. Attenzione, gli annunci cambiano costantemente e le unità disponibili sono limitate. Ergo: dovete fare presto!

Il televisore Samsung QE32LS03CBUXZT possiede un pannello da 32 pollici, una risoluzione Full HD da 1920x 1080 pixel e con tecnologia matte per ridurre al minimo i riflessi della luce sullo schermo. Integrate vi sono le funzioni smart classiche e grazie al Quantum Dot i colori risultano dettagliati in ogni sfumatura. Inoltre, questa non sarà una semplice tv ma un vero pezzo d’arte per decorare il vostro ambiente grazie alla possibilità di modificare le cornici con l’opzione Frame Design e Art Mode. Cosa aspettate? Andate subito sul sito cliccando qui.