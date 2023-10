A pochi giorni di distanza dall’ultima comunicazione ufficiale Vodafone annuncia ulteriori aumenti per le sue tariffe. Il mese di ottobre non porta buone notizie per i clienti dell’operatore telefonico che si ritrovano nuovamente coinvolti in ulteriori cambiamenti tariffari. Ma chi sono gli utenti colpiti dal nuovo aumento?

Aumenti per gli utenti convergenti Vodafone

Vodafone ha annunciato che a partire dal 25 ottobre alcune offerte di telefonia mobile subiranno aumenti da un minimo di 1,99 euro ad un massimo di 2,99 euro al mese. Un brutto colpo per i clienti Vodafone che quest’anno hanno già più volte ritrovato dei rincari per le loro fatture. Ad essere coinvolti sono i clienti convergenti, ovvero coloro che hanno un contratto di telefonia per rete fissa e mobile con lo stesso operatore.

L’annuncio è appena arrivato, ma non sono state specificate le promozioni che verranno rimodulate. L’operatore ha dichiarato che presto gli utenti coinvolti riceveranno un SMS informativo con tutti i dettagli. Inoltre, per ricevere ulteriori informazioni sulla modifica contrattuale è sempre attivo il Servizio Clienti gratuito al 190, oppure al 42590.

Nel tentativo di non perdere i propri clienti Vodafone informa che tutti gli utenti coinvolti riceveranno gratis i servizi di segreteria telefonica, “Chiamami” e quello di continuità in caso di esaurimento credito, in più sono inclusi SMS illimitati e un aumento del numero di GIGA mensili. Inoltre, verranno disattivate tutte le opzioni minuti, SMS e GIGA che comportavano dei costi aggiuntivi che verranno ovviamente eliminati a loro volta.

Se non si è disposti ad accettare le nuove rimodulazioni è possibile effettuare il recesso dai propri contratti, sia per il fisso che per mobile, senza costi aggiuntivi, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della rimodulazione.