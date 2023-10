Sono arrivate su GMAIL le reazioni con EMOJI nel nuovo aggiornamento

Google si sta occupando già da lungo tempo di aggiornare tutte le sue applicazioni in maniera costante. L’obiettivo è quello di rendere ogni piattaforma quanto più funzionale possibile e soprattutto user friendly, ovvero utilizzabile in maniera semplice dal pubblico per quanto riguarda l’interfaccia. Sono stati effettuati diversi aggiornamenti che hanno portato più migliorie alle varie applicazioni, una tra le quali è certamente Gmail.

La famosa piattaforma dedicata alla ricezione e all’invio di e-mail, oggi è diventata un punto fisso nel mondo mobile e non solo. Gli utenti di ogni parte del mondo si servono di Gmail per riuscire a comunicare sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda le attività di altro genere. L’ultimo aggiornamento avrebbe contribuito a rendere la comunicazione ancora più interessante e soprattutto espressiva. Gli utenti attendevano da tempo che tutto ciò si verificasse e finalmente ci siamo.

Gmail introduce le reazioni con emoji all’interno della sua piattaforma, Google ci è riuscita

Dopo diverso tempo Google sarebbe riuscita ad accontentare il suo pubblico: stanno arrivando pian piano le emoji. Si potranno infatti utilizzare per reagire ad un e-mail ricevuta all’interno di una conversazione stipulata con qualsiasi utente.

Quando la funzionalità sarà disponibile, tutti potranno visualizzare una faccina sorridente presente proprio alla destra dell’e-mail appena ricevuta. Premendo su di essa, comparirà la lista di emoji con le quali si potrà reagire in maniera rapida.

Ci sarà una barra con 5 faccine predefinite e il solito pulsante con il quale se ne potranno aggiungere delle altre. Tale aggiornamento arriverà sia per Android che per iOS.