Gmail, il servizio di posta elettronica di proprietà di Google, offre una molteplicità di servizi cui accedere gratuitamente ma di cui non tutti ne sono a conoscenza.

Per esempio, sapevate che con Gmail potete tradurre le email straniere in pochissimi secondi e senza la necessità di consultare alcuna app esterna ?

Ebbene sì, si tratta di una delle funzioni più utili ma, stranamente, anche meno conosciute.

Ma vediamo come funziona.

Gmail: Ecco come funziona il servizio di traduzione delle mail

Il servizio di traduzione testi di Gmail è molto semplice da applicare, soprattutto su dispositivi Android.

Per accedervi è necessario aver installato l’applicazione sul proprio smartphone o PC, in quanto non può essere utilizzata accedendo direttamente dal browser.

Ogni volta che vi capiterà di ricevere una mail in una lingua diversa dalla vostra, vi basterà semplicemente aprire il corpo del messaggio e, prima che questo venga mostrato, cliccare sulla scritta “Traduci in” seguita dalla lingua che avete impostato.

Infatti, una volta cliccato su questa voce che apparirà in automatico, la traduzione dell’intero testo avverrà da sé e sarà disponibile per la lettura in pochissimi secondi.

Tuttavia, potrebbe capitare che l’opzione “Traduci in” non appaia in automatico, per questa ragione si avrà la necessità di intervenire manualmente.

Ma non vi preoccupate, si tratta di un procedimento breve e davvero molto semplice.

Infatti, basterà cliccare sui tre puntini presenti in alto a destra sullo schermo, da qui apparirà un menù a tendina, tra le cui voci vi è appunto “Traduci”.

Cliccate sull’opzione, selezionate la lingua e, ancora una volta, la traduzione avverrà in automatico.

Stesso meccanismo vale anche per la versione browser.

Infatti, anche sul PC, vi basterà seguire le stesse indicazioni che abbiamo appena riportato per la traduzione rapida ed automatica del testo.

Per i dispositivi iOS, però, sembra che la funzione di traduzione automatica del testo offerta da Gmail, non sia ancora disponibile.

Cosa che, si pensa, sarà risolta a breve.

Tuttavia, potete comunque utilizzare la funzione di traduzione fornita dallo stesso sistema iOS.

Infatti, una volta aperto il corpo di una mail, basterà selezionare l’intero testo contenuto al suo interno e cliccare sulla voce Traduci che verrà mostrata in automatico.