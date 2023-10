È arrivato un ASTEROIDE sulla Terra, svela le origini del pianeta

Le ultime scoperte in termini scientifici hanno rivelato tante novità molto interessanti. Durante l’ultimo periodo infatti anche la NASA si sarebbe fatta avanti con alcune dichiarazioni importanti, soprattutto sulla missione molto delicata di OSIRIS-Rex riguardo ad un asteroide.

Il suo compito è stato quello di portare sulla terra tramite una capsula dei frammenti di roccia e polveri che sono stati ricavati dall’asteroide chiamato Bennu. Tutti gli elementi ora verranno messi sotto analisi dopo l’atterraggio, il quale è avvenuto all’interno del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti nello Utah.

Asteroide portato sulla terra in frammenti, ecco gli studi che verranno fatti

L’obiettivo sarà solo uno: assicurarsi che i campioni attualmente raccolti non vengano corrotti. Proprio per questo nel contenitore che li ospita, viene riversato un flusso di azoto costante. Gli scienziati di tutto il mondo potranno proseguire le ricerche per capire meglio le origini degli organismi e dell’acqua che hanno portato alla vita sul nostro pianeta. Allo stesso tempo si potrà capire come fare a contrastare l’eventuale minaccia rappresentata dagli asteroidi.

Ci sono voluti sette anni per fare arrivare la sonda OSIRIS-Rex sulla Terra ed ora è tempo di farne frutto. Adesso si potrà capire molto: gli scienziati ad esempio ritengono che materiali come quelli presenti all’interno di un asteroide possano aver portato materiali organici e minerali ricchi d’acqua proprio sul nostro pianeta.

Partendo da questi presupposti si potrebbe dunque spiegare come sia nata la vita sulla terra, e come dunque si sia sviluppato il genere umano. Ne sapremo certamente di più prossimamente.