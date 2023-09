NASA, con questo pneumatico puoi dire addio alle ruote della bici forate

La bicicletta è uno dei mezzi di trasporto più sostenibili e amati, ma uno dei problemi più comuni per i ciclisti è la foratura degli pneumatici. Tuttavia, una soluzione rivoluzionaria potrebbe cambiare tutto ciò. The Smart Tire Company, un’azienda americana, ha introdotto una nuova generazione di pneumatici per biciclette realizzati con un materiale chiamato Nitinol, una lega di titanio e nichel. Questa ha la straordinaria capacità di “ricordare” la sua forma originale, anche dopo essere stata deformata. Ciò significa che può adattarsi a diversi terreni e assorbire urti senza perdere la sua forma originale.

NASA: il protagonista è il Nitinol

Il Nitinol non è un materiale nuovo nel campo della tecnologia. Infatti, è lo stesso materiale utilizzato dalla NASA per gli pneumatici dei rover inviati sulla Luna e su Marte. Questo testimonia la sua resistenza e durata. L’uso di tale materiale negli pneumatici delle biciclette garantisce zero forature, eliminando la necessità di controllare la pressione dell’aria, utilizzare sigillanti o sostituire l’intero pneumatico.

Il prodotto, chiamato Metl, non è solo una molla di Nitinol. È rivestito con un materiale in poliuretano che forma il battistrada e i fianchi trasparenti. Anche se il battistrada si consuma con l’uso, può essere sostituito ogni 10.000 km circa. Il resto dello pneumatico dovrebbe durare per tutta la vita della bicicletta, offrendo una soluzione sostenibile che riduce gli sprechi e l’uso eccessivo di gomma.

Un altro aspetto cruciale di questa innovazione è l’impatto ambientale. Ogni anno, oltre un miliardo di pneumatici raggiungono la fine del loro ciclo di vita. Molti di questi finiscono nelle discariche o vengono bruciati come combustibile, contribuendo all’inquinamento. Gli pneumatici sono anche una fonte significativa di microplastiche negli oceani. L’introduzione di pneumatici più duraturi che utilizzano meno gomma potrebbe avere un impatto positivo sull’ambiente.

Attualmente, Metl è in fase di raccolta fondi su Kickstarter, una piattaforma di crowdfunding. Gli interessati possono sostenere il progetto e ricevere in cambio un set di pneumatici per la loro bicicletta. The Smart Tire Company ha previsto diverse opzioni per soddisfare le esigenze di vari ciclisti, offrendo pneumatici per bici da strada, da ghiaia e da città. Se tutto procede come previsto, il primo prodotto commerciale verrà lanciato alla fine del 2024.