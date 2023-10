Grosso problema per Apple CarPlay, attenti al cavo USB-C

L’arrivo dei nuovi iPhone ha portato gli utenti ad andare in forte trepidazione. Più persone infatti stanno facendo a gara per acquistarne uno, visto che dopo i primi ordini, è davvero difficile riuscire a reperirli.

Apple ha pensato a tutti e le scorte pian piano arriveranno, ma nel frattempo c’è già chi è riuscito ad ottenere qualche test importante acquistando il proprio modello. Più persone avrebbero infatti riferito di diverse problematiche, tutte fortunatamente risolvibili semplicemente. Allo stesso tempo sarebbe venuta fuori anche un’altra notizia riguardante i proprietari di iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

Secondo quanto riportato infatti molti di essi avrebbero riscontrato problemi cercando di collegare il proprio smartphone all’auto sfruttando il servizio CarPlay per la connessione al sistema infotainment. Tutto questo starebbe avvenendo dopo che Apple ha introdotto il nuovo standard USB-C.

iPhone 15 e 15 Pro: ci sono problemi nella connessione cablata ad Apple CarPlay

Questo è quanto riferisce Apple in merito all’utilizzo di un eventuale adattatore:

“Sì, è fattibile sfruttare l’adattatore da USB-C a Lightning per CarPlay tramite cavo nella maggior parte delle autovetture. Nonostante ciò, alcune combinazioni tra adattatori, cavi e sistemi di intrattenimento potrebbero causare problemi di connessione con CarPlay tramite cavo. Nel caso si verifichi questa situazione o per le automobili che non supportano la connessione wireless, si consiglia di utilizzare una connessione diretta mediante un cavo USB-C.”

Più persone riferiscono di aver risolto il problema semplicemente sostituendo il cavo USB-C utilizzato con un cavo originale di Apple. In poche parole, se utilizzerete il cavo che viene fuori dalla scatola, non avrete alcun problema.