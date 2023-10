Siete sicuri di conoscere il vostro smartphone?

Ad oggi, passiamo così tanto tempo con il cellulare tra le mani che pensiamo di conoscerlo alla perfezione.

Gli usuali tempi di caricamento, la disposizione delle app, eventuali bug originati con il tempo, le impostazioni per le fotocamere e così via.

Tuttavia, non tutti sanno che, in genere, tendiamo ad utilizzare solo l‘80% del nostro smartphone.

In quanto, il restante 20%, presenta delle funzioni e piccoli “trucchetti” di cui non tutti sono a conoscenza e che, la maggior parte dei quali, restano inesplorati.

Smartphone: Trucchi e funzioni segrete

Questi trucchi di cui vi stiamo parlando, dipendono ovviamente dal tipo di smartphone che si possiede, in quanto possono essere diversi in base al modello.

Basta pensare, per esempio, all’enorme differenza che sussiste tra i dispositivi Apple ed Android.

Tuttavia, esiste una particolare funzione che sembra essere comune ad una pluralità di cellulari.

Ecco di cosa si tratta.

In genere, ogni smartphone, possiede un tasto destinato ad effettuare screenshot, il più delle volte presente nel menù scorrevole in alto.

Tuttavia, non tutti sanno che esiste un altro metodo per effettuare screenshot.

Un metodo che consiste nel premere in sequenza specifici tasti e che, in alcuni casi, ci consente anche di valicare i limiti di alcuni siti o servizi per cui lo screenshot non è ammesso.

I tasti in questione, che vanno premuti in contemporanea, sono il tasto di accensione e quello per abbassare il volume dell’audio.

Tale sequenza funziona per la maggior parte degli smartphone android.

Ma se con il vostro non funziona, potete fare una ricerca specifica su internet e vedere quella accessibile per il vostro modello.

Insieme, ovviamente, ad altre sequenze e trucchetti utili che possano aiutarvi a sbloccare e scoprire nuove ed utili funzioni di cui non siete ancora a conoscenza, alcuni dei quali davvero interessanti.