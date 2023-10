I nuovi prezzi che MediaWorld ha indubbiamente deciso di attivare in questi giorni, rappresentano forse la migliore occasione per raggiungere un elevato livello di risparmio, così da essere sicuri di avere la possibilità di mettere le mani sui prodotti di qualità, al giusto prezzo finale.

Le condizioni di vendita degli stessi non cambiano assolutamente rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che i medesimi ordini possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, ed anche online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che sceglieranno questa seconda strada, ad ogni modo, non dovranno sottostare a vincoli particolari, con consegna a domicilio a titolo quasi completamente gratuito (solo in alcune occasioni sarà a pagamento).

MediaWorld, occasioni imperdibili con un volantino da pazzi

I nuovi prezzi del volantino MediaWorld non lasciano scampo a dubbi, gli utenti devono provvedere quanto prima all’acquisto di un nuovo smartphone, approfittando dei tantissimi sconti applicati nel periodo. Tra le occasioni da non perdere di vista troviamo prima di tutto il bellissimo Samsung Galaxy Z Flip5, che oggi può essere acquistato a 1249 euro, seguito a ruota dal fratello minore, lo smartphone che tutti vogliono e desiderano: il Samsung Galaxy S23, ed il suo prezzo finale di soli 799 euro.

Riducendo al massimo la spesa finale da sostenere si possono trovare altre occasioni da non perdere, come Galaxy A54, Galaxy A14, Galaxy A33, Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi 10C e similari. Gli acquisti, come sempre del resto, possono essere completati anche online.