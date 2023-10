Il canone Rai è una delle tante tasse che gli utenti di tutta la nostra penisola si ritrovano costretti effettivamente a versare, imposta odiatissima ed evasa per molti anni, da poco è stata integrata all’interno delle bollette dell’energia elettrica, nell’idea appunto di impedire al consumatore finale di evitarla.

La stessa venne introdotta come tassa di possesso di un’apparecchiatura televisiva, una condizione fondamentale è proprio l’avere all’interno della propria abitazione un televisore utilizzato per accedere ai canali del digitale terrestre. Dal momento che la famiglia ha attivato un contratto di fornitura, lo Stato ipotizza che sia presente un televisore, in caso contrario è compito del consumatore finale presentare domanda di esenzione.

Canone Rai, oggi è gratis per queste famiglie

Il tutto ruota attorno ad una autodichiarazione che si può facilmente presentare all’Agenzia delle Entrate, per farlo basta collegarsi al sito ufficiale e compilarla in autonomia, sottolineando a tutti gli effetti che non si è in possesso di un televisore. Prestate attenzione però, è un documento legalmente vincolante, e ciò sta a significare che se venisse dichiarato il falso, sarete perseguibili legalmente.

La domanda deve essere comunque presentata entro una data in particolare per godere dell’esenzione completa, data l’impossibilità di ricevere rimborsi di vario genere. Gli utenti infatti devono presentarla entro e non oltre il 31 gennaio 2024, per riuscire così a non pagare l’imposta per tutto l’anno, in caso contrario sarà da versare entro il 30 giugno e così pagare solamente 6 mesi.