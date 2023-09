Logitech G ha annunciato che dal 13 al 19 settembre si terranno i Logi PLAY Days. Durante questi sette giorni, i gamer di tutta Europa potranno festeggiare con i propri titoli preferiti ma anche con i creator più seguiti ed apprezzati. Non mancheranno anche sconti esclusivi per acquistare nuovi accessori e personalizzare le proprie postazioni.

Durante i Logi PLAY Days ci saranno sconti che raggiungeranno il 40%, segnando un ottimo momento per fare nuovi acquisti. I prodotti Logitech G sono dedicati ai gamer e agli streamier, quindi è possibile trovare un’ampia gamma di prodotti che vanno dai da mouse e le tastiere fino a cuffie e microfoni.

Gli sconti legati ai Logi PLAY Days di Logitech G saranno sostenuti da oltre 50 retailer ed etailer. Gli utenti Italiani potranno trovare le offerte anche su MediaWorld e su Amazon.it. Tra gli sconti imperdibili, segnaliamo G Cloud, la prima console portatile realizzata da Logitech G che sfrutta il cloud gaming per giocare in mobilità ai propri titoli preferito di titoli.

Logitech G ha dato il via ai Logi PLAY Days, una settimana di sconti esclusivi per gli utenti amanti del gaming e non solo

Gli utenti alla ricerca di cuffie e auricolari non possono lasciarsi sfuggire i G FITS, le cuffe G733 o le A30. Chi è interessato a divertirsi con i titoli simulativi di guida, può scegliereil volante G923, perfeto per i racing game.

Come dichiarato da Yalcin Yilmaz, Vice President & Head of Europe di Logitech: “Crediamo nel potere del gaming e siamo entusiasti di presentare i Logi PLAY Days, un evento speciale di una settimana progettato per offrire una serie di benefit esclusivi a gamer e creator. I Logi PLAY Days iniziano con una serie di annunci di prodotti molto attesi e sono completati da offerte irresistibili su alcuni dei nostri prodotti più venduti. Attraverso i Logi PLAY Days, celebriamo e dimostriamo il nostro impegno verso la cultura, l’innovazione continua e il sostegno alle nostre vivaci community”.

Ma non finisce qui, durante i Logi Play Days, Logitech G presenterà tante novità legate al mondo SIM racing, PRO Series e molto altro ancora. Infatti, il produttore ha presentato una nuova versione del volante PRO RACING WHEEL con tecnologia Direct Drive e feedback TRUEFORCE. Inoltre, l’evento sarà il modo migliore per mostrare in funzione la tastiera PRO X TKL LIGHTSPEED e il mouse PRO X SUPERLIGHT 2.