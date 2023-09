La piattaforma Amazon sta proponendo il nuovo SSD esterno di Samsung ad un prezzo davvero molto interessante.

Stiamo parlando del modello T7 Shield MU-PE1T0R SSD, scontato di oltre il 30% rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung T7 Shield MU-PE1T0R SSD scontato del 30%

Oggi vogliamo presentarvi un SSD portatile ad alta velocità con un design durevole e una protezione aggiuntiva contro l’ingresso di acqua e polvere grazie alla certificazione IP65. Il prodotto è fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni con USB 3.2 Gen.2, con velocità di lettura/scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente.

Grazie alla scocca in gomma resistente agli urti, l’SSD portatile T7 Shield può resistere a cadute da un’altezza fino a tre metri, rendendolo un compagno sicuro anche durane gli spostamenti. I due cavi USB in dotazione, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, consentono la connessione a PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco, oltre a tanti altri dispositivi.

Si tratta di un prodotto molto utile, soprattutto se abbiamo molti file, foto, documenti da archiviare senza utilizzare una chiavetta USB. Seguendo questo link, come anticipato precedentemente, potrete averlo con il 32% di sconto, a soli 89 euro invece di 129.99 euro nella versione da 1 TB.