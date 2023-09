Google Messaggi, il nuovo record di 5 miliardi di installazioni

La grande concentrazione di Google nel fare grandi cose ultimamente è sotto gli occhi di tutti, soprattutto in merito alle sue applicazioni. Sono diverse le soluzioni che il colosso americano ha generato negli anni per fornire agli utenti più opportunità possibile e tra queste c’è anche Google Messaggi.

Proprio la famosa applicazione dedicata ai messaggi istantanei dell’azienda avrebbe registrato un nuovo record durante gli ultimi giorni giorni. Messaggi è arrivata infatti ad essere installata più di 5 miliardi di volte dagli utenti in giro per il mondo. Quella che un tempo si chiamava Messaggi Android è diventata rapidamente una delle applicazioni più usate dal pubblico per quanto riguarda la messaggistica SMS, MMS ed RCS. Su alcuni computer computer è diventato il client principale principale per i messaggi, riuscendo a dare quindi una svolta al suo principale scopo.

Google Messaggi, che record: raggiunge oltre 5 miliardi di download in giro per il mondo

Pubblicamente Google offre una statistica ben chiara in merito alle volte in cui sono state installate le sue applicazioni. In genere, in realtà, all’interno del Play Store vengono mostrati gli incrementi più importanti ma a scaglioni, come ad esempio 1 milione, 5 milioni, 10 milioni e così via.

Il record di Google Messaggi non sarebbe quindi visibile sul Play Store, ma basti pensare che l’obiettivo relativo allo scaglione del miliardo è stato raggiunto nella primavera del 2020. Bisogna anche valutare che in quel periodo l’applicazione non era installata come predefinita sulla maggior parte dei dispositivi dispositivi Android, ad eccezione dei Google Pixel, smartphone del colosso.