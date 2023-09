Ogni giorno su Amazon si sprecano le più incredibili offerte speciali, che riescono a far risparmiare moltissimo gli utenti sull’acquisto di prodotti di vario genere, dai beni di prima necessità, passando per gli accessori per la casa, ma anche finendo appunto sulla tecnologia di ultima generazione, come accessori per iPhone.

Scoprire i prezzi più bassi su Amazon non è facile, fortunatamente esiste un canale Telegram dedicato sul quale trovare le migliori offerte in circolazione: si chiama Codiciscontotech, al suo interno vengono periodicamente regalati anche codici e coupon gratis che abbassano di molto la spesa finale.

Amazon, quali sono i migliori accessori per iPhone

Avete acquistato un nuovo iPhone e volete completare al massimo il setup? allora dovete ricorrere subito all’Apple AirTag, un vero e proprio tag da collegare al profilo personale che permetterà di controllare in ogni momento dove si trova, per non perdere chiavi, valigie o similari. Oggi su Amazon costa molto poco, soli 34,99 euro (contro i 39 euro di listino), lo potete avere premendo questo link.

Uno degli accessori più cambiati dagli utenti è sicuramente il caricabatterie, grazie ad Amazon è possibile acquistare un prodotto da 20W perfettamente compatibile con ogni versione di iPhone (anche iPhone 15), costa solamente 9,99 euro, e lo potete avere premendo qui.

Avete un modello più datato, quindi non iPhone 15, e siete alla ricerca dell’adattatore per le cuffie, ovvero un accessorio con presa lighting e jack da 3,5mm? allora su Amazon troverete sicuramente pane per i vostri denti, con il prodotto che oggi costa solamente 9,99 euro (disponibile direttamente al seguente link).