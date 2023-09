Vodafone, rispetto agli altri operatori telefonici, non sempre riesce ad essere competitivo quando si parla di prezzi, ma con la nuova offerta si è superato! Si chiama Vodafone Silver la nuova promozione che offre Giga, SMS e minuti illimitati ad un prezzo davvero sensazionale. Vediamo insieme i dettagli dell’offerta.

Vodafone Silver

La nuova offerta per i vecchi clienti Vodafone permette a chi deciderà di tornare con l’operatore in rosso di ottenere un pacchetto dati di tutto rispetto, con un prezzo che fa concorrenza ai competitor Vodafone. La promozione comprende 100 GB di traffico internet, SMS e minuti illimitati, e non solo. Vodafone silver offre ai suoi abbonati anche 300 minuti per le chiamate internazionali, verso numeri fissi e mobili. Il tutto ad un prezzo davvero SUPER: soli 7,99 euro al mese.

In aggiunta alla già sensazionale promozione, ogni mese Vodafone offre anche minuti illimitati verso numeri mobili Vodafone Romania e Vodafone Albania, e 100 minuti verso numeri mobili e fissi in Nigeria, Bolivia, Cile, Sri Lanka, Ecuador, Turchia, Filippine, Egitto e Venezuela, e verso i numeri fissi del Brasile.

L’acquisto della SIM è gratuito, mentre gli utenti dovranno spendere, con il primo pagamento anticipato, 1 centesimo di euro come costo d’attivazione, arrivando così al prezzo di 8 euro solo per il primo mese.

Gli operatori Vodafone mobile, proprio in questi giorni, stanno inviando agli ex clienti l’SMS per l’attivazione. Gli interessati potranno procedere con addebito sul credito residuo del proprio smartphone oppure potranno usufruire del servizio Smart Pay, metodo di pagamento automatico.

Gli utenti interessati a questa promozione potranno richiedere la portabilità del numero solo se al momento della ricezione del messaggio risultano clienti Fastweb, Iliad, CoopVoce o hanno un contratto con un operatore virtuale.

Se ancora non siete convinti, vi ricordiamo che il pacchetto Silver comprende in aggiunta una serie di servizi, tra i quali troviamo l’ascolto della segreteria telefonica, il servizio di reperibilità Chiamami & Recall, la ricezione di SMS con ricevuta di ritorno e il controllo del credito residuo.