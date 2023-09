I nuovi prezzi del volantino Unieuro riescono a ridurre di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a dover sostenere in fase di acquisto, in tal modo ogni giorno è possibile godere di un risparmio più unico che raro, anche nel momento in cui si dovesse scegliere uno smartphone.

Tutti gli acquisti da Unieuro possono essere tranquillamente completati nei negozi fisici sparsi per il territorio, oppure come al solito affidandosi anche all’e-commerce, dove sarà possibile trovare la spedizione gratuita a domicilio, solo nel momento in cui l’utente dovesse effettivamente spendere più di 49 euro.

Unieuro shock, ecco il volantino migliore di oggi

Le offerte del volantino Unieuro sono assolutamente spaziali e pronte a far sognare il consumatore che vuole avere il massimo con il minimo sforzo. Tra i prodotti di cui consigliamo caldamente l’acquisto troviamo due smartphone di fascia alta, più precisamente parliamo di Apple iPhone 14 Pro Max, il top di gamma assoluto della scorsa generazione, che può essere acquistato a 1399 euro, oppure il foldable più amato del momento, quale è il Galaxy Z Flip5, attualmente disponibile a 1249 euro.

Gli utenti che oggi volessero mettere le mani su uno smartphone di buon livello, spendendo qualcosina di meno, possono pensare di acquistare un Samsung Galaxy S23, che al contrario costa solamente 749 euro. Con circa 200 euro in più, anche sul sito ufficiale, l’utente potrà scegliere di aggiungere alla propria collezione il bellissimo iPhone 14 Plus.