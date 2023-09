Netflix ha cambiato certamente le sue carte in tavola nel corso dell’estate con quella che è stata una riforma, certamente molto contestata da parte del pubblico, per gli account condivisi. A differenza del passato, gli utenti della tv streaming non hanno già la possibilità di condividere l’accesso alla galleria dei contenuti ed il loro stesso account con amici, parenti o anche semplici conoscenti, a costo zero.

Netflix, stop agli account condivisi: ecco cosa cambia

Questa riforma ha alla base un obiettivo concreto di Netflix: spingere sempre più utenti ad attivare dei piani di visione singoli anziché in comunità. Laddove ciò non si realizzi, la piattaforma streaming vuole monetizzare dalla condivisione degli account.

Difatti, con le nuove regole, tutti coloro che hanno un regolare profilo e che desiderano condividere ancora la visione dei contenuti su Netflix dovranno aggiungere un costo extra alla tariffa base del loro listino. Questo costo extra avrà un valore di 4,99 euro ogni mese.

C’è però una buona notizia per tutti gli abbonati di Netflix. Rispetto a quanto era stato previsto dagli analisti, la piattaforma streaming non ha modificato gli attuali listini. Ciò significa che tutti coloro che pagano e pagheranno un piano per la tv streaming, potranno partire dal prezzo di 7,99 euro con un abbaiamento che include la presenza di pubblicità tra un contenuto e l’altro e pieno accesso alla galleria della piattaforma.

Il costo della tv streaming sale invece a 12,99 euro per il piano Standard con la visione in Full HD per poi arrivare a 17,99 euro per il piano Premium con i contenuti in 4K UHD.