Sul sito ufficiale della piattaforma di e-commerce Amazon in questi giorni potete trovare il Mini PC BMAX con 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna ad un prezzo super scontato.

È possibile utilizzare un mini PC per visualizzare i contenuti digitali se si dispone di una grande TV o di un altro tipo di display. Scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Mini PC BMAX 6/64 GB in offerta su Amazon

Il team impegnato di 𝘽𝙈𝘼𝙓 è nella produzione di micro PC da molti anni. Intel Celeron N3350 è una nuova versione di un microcomputer molto conveniente e di alta qualità. CPU dual-core dual-thread a bassissima potenza: Intel Celeron N3350 (fino a 2.4 GHz), Wi10 Pro preinstallato per passare rapidamente e senza intoppi tra diverse attività e trasmissione ad high speed, la scheda grafica Intel HD supporta 4K, adatta per l’home office, la sala riunioni, l’ufficio, il luogo di intrattenimento, il centro multimediale, il mini PC economico multifunzionale.

Come anticipato precedentemente, dispone di 6 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria ROM e allo stesso tempo abbiamo dotato il mini pc di slot SSD M.2_SATA_2280, puoi espandere lo spazio di archiviazione in qualsiasi momento. Una capacità così grande può fornire spazio di archiviazione sufficiente per l’ufficio quotidiano. Tutti lodano l’esperienza veloce e reattiva del Mini PC B1Plus.

Dispone di porte HDMI e VGA, supporta la connessione a doppio display, supporta contemporaneamente il doppio display ad alta definizione 4K e dotato di USB 3.0 e USB 2.0, Bluetooth 4.2 e può essere collegato a dispositivi compatibili , stampanti, chiavi e mouse, cuffie, fotocamere e altri accessori, supporta anche dischi rigidi esterni, multiporta, multifunzione e un’ampia gamma di applicazioni. Per scoprire maggiori dettagli, o acquistarlo per soli 75.99 euro visitate questo link.