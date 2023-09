iPhone 15, l'attesa snervante degli utenti quest'anno è infinita

Sembra che questo sia l’anno in cui due dei nuovi quattro smartphone di Apple siano tra i più ambiti in assoluto. Stando a quanto riportato da alcune stime, il nuovo iPhone 15 base e il nuovo Pro Max avrebbero registrato un numero di ordini davvero eccezionale, portando dunque i tempi di attesa ad essere lunghissimi almeno in questo momento. Alcune persone infatti riceveranno lo smartphone a partire dal prossimo mese di ottobre, fino ad arrivare anche a novembre.

Probabilmente ad influire è stata la grande novità della fotocamera sul Pro Max mentre invece su 15 di base l’implementazione della Dynamic Island. In realtà proprio nel caso del primo dei quattro dispositivi, ci sarebbe anche un altro aspetto: la fotocamera portata ufficialmente a 48 MP, proprio come un iPhone 14 Pro.

Tutti questi aspetti avrebbero portato le persone a non pensarci due volte: bisognava preordinare soprattutto questi due esemplari.

iPhone 15, l’attesa infinita per diversi utenti

Secondo alcune stime, sembra che i tempi di consegna di quest’anno non siano mai stati registrati prima d’ora. I nuovi iPhone 15 infatti stanno andando significativamente più in là rispetto ai modelli dello scorso anno, con una stima che parla chiaramente: negli Stati Uniti bisognerà attendere dai quattro ai nove giorni in più rispetto all’attesa che caratterizzò gli iPhone 14.

Molti utenti hanno storto un po’ il naso in merito alla questione, soprattutto avendo sborsato una cifra enorme tutta in una volta. Proprio parlando di prezzo, c’è da dire che quest’anno Apple ha voluto abbassare i costi dei suoi nuovi dispositivi, favorendo dunque una richiesta molto più ampia.