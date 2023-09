State pensando di cambiare gestore, ma siete ancora indecisi sulla vostra destinazione? Iliad arriva in vostro aiuto con Giga 150. L’ormai noto gestore telefonico ha deciso di rendere nuovamente disponibile una delle sue offerte più conosciuta e vantaggiosa sul mercato. La promozione arrivata sul mercato di telefonia mobile durante lo scorso Black Friday 2022 torna nuovamente disponibile dopo qualche mese.

L’offerta è decisamente vantaggiosa e offre un pacchetto di dati mobili per nulla da sottovalutare. Vediamo cosa offre la promozione tanto attesa.

150 GIGA di Iliad

Gli utenti che desiderano attivare Giga 150 avranno a loro disposizione chiamate ed SMS illimitati, non solo in Italia, ma anche in 60 destinazioni internazionali, oltre ovviamente i 150 GB in 5G e 10 GB di roaming in Europa! Così tanti giga sono particolarmente utili per tutti coloro che lavorano con i dati mobili o non hanno una connessione wireless a casa. Inoltre, l’offerta comprende il servizio “Mi chiami”, l’hotspot, la segreteria e il controllo per il credito residuo. Il tutto, come garantisce l’operatore, con il costo mensile di 9,99 euro per sempre, senza rimodulazioni o aumenti della tariffa. Non male, vero?

Come attivare l’offerta Iliad

Questa di Iliad è sicuramente una delle offerte più generose se consideriamo il numero di giga offerti e il prezzo proposto. Se siete interessati ad attivarla, come sempre, vi consigliamo di verificare la copertura di rete nelle vostre zone. Una volta sicuri della vostra decisione potrete recarvi in un punto vendita Iliad o attivare la promozione anche online. Il costo di attivazione e di 9,99 euro e comprende la possibilità di richiedere una eSIM se necessaria. Per ulteriori informazioni su questa ed altre offerte Iliad potete visitare il loro sito web!

Cosa ne pensate di questa super offerta? Pronti a passare ad Iliad?