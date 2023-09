Il gruppo di continuità (UPS) Oxxtron da 1.000 VA mantiene temporaneamente in funzione i dispositivi elettronici (ad esempio computer, schermo, apparecchiatura di rete, schermo piatto o prodotti domotici).

Quando si interrompe l’alimentazione o durante variazioni impreviste nella rete elettrica, come sovratensioni o altro. Scopriamo insieme l’offerta di oggi sulla piattaforma Amazon.

Amazon propone gruppo di continuità Trust Oxxtron in offerta

Compatto gruppo di continuità (UPS) 1000VA con batteria integrata, la scelta ottimale da utilizzare a casa e in piccoli uffici, con sufficiente energia per un PC indipendente o un piccolo server. Protegge il computer da picchi e cadute di tensione, erogando tensione in uscita stabile a 230 V.

Sono necessarie 2 prese di corrente a parete (Schuko) per collegare il computer, le relative periferiche, le apparecchiature di rete, una TV a schermo piatto, prodotti domotici o sistemi di allarme. Uscite protette da sbalzi di corrente per prevenire danni dovuti a sbalzi di corrente, picchi e fluttuazioni.

Infine, sono presenti delle indicazioni ottiche e sonore chiare relative all’interruzione di corrente e agli avvisi di batteria in esaurimento. Il prodotto è proposto a questo link al prezzo di 78.72 euro. Visitate il sito della piattaforma per maggiori dettagli.