Google ha recentemente confermato il lancio di YouTube Create, una applicazione di editing video che prende a piene mani dall’intelligenza artificiale, per permettere a qualunque utente di editare un video in facilità, condividendolo poi sulla piattaforma di streaming video.

Lo scopo dell’app, in particolar modo, è stato pensato per la realizzazione degli shorts, funzione su cui Google sta spingendo moltissimo, che ricordiamo essere video brevi della durata massima di 60 secondi, realizzabili con la fotocamera del proprio smartphone (essendo in modalità verticale). YouTube Create viene lanciata dopo un consulto di oltre 3000 creators digitali, con disponibilità in beta in 8 paesi (non Italia) su Android, mentre arriverà su iOS nel 2024.

YouTube Create, cosa offre?

Tutti gli utenti che scaricheranno, ed installeranno, l’applicazione direttamente sul proprio dispositivo mobile, potranno generare sottotitoli e didascalie in modo completamente automatico, modificare e tagliare i video, aggiungere testo o anche la voce fuori campo, aggiungere musica royalt-free, nonché accedere ad una importante libreria in cui trovare transizioni, effetti, filtri e similari.

Al termine di tutte le modifiche apportate, l’utente potrà ovviamente caricare da YouTube Create il video direttamente sulla piattaforma di streaming. Oltre a questo è stato anche annunciato Dream Screen, uno strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa, utilissimo per generare automaticamente le ambientazioni per gli shorts. La funzione sarà disponibile solo per alcuni nel 2023, con il rilascio globale previsto direttamente, senza limiti in termini di paesi di provenienza, nel corso del 2024.