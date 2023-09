Ho. Mobile, l'opzione "Riparti" ora è disponibile anche per offerte oltre i 100 Giga

Ho. Mobile, noto per le sue offerte di telefonia mobile convenienti, ha recentemente esteso la disponibilità del suo servizio “Riparti” a una gamma più ampia di piani tariffari. Inizialmente limitato alle offerte con un massimo di 100 Giga mensili, il servizio è ora accessibile anche per piani con limiti di dati superiori, sebbene con alcune variazioni nei costi.

Ho. Mobile: funzionalità e vantaggi del Servizio “Riparti”

Il servizio “Riparti” è stato progettato per evitare che i clienti rimangano senza connessione dati. Quando il traffico dati incluso nell’offerta scende al di sotto dei 5 Giga, i clienti hanno la possibilità di anticipare il rinnovo mensile dell’offerta senza costi aggiuntivi. Questa funzione è particolarmente utile per chi necessita di una connessione dati costante per lavoro o per uso personale.

Estensione del Servizio e Costi Aggiuntivi

Con l’espansione del servizio, ora anche i piani con più di 100 Giga mensili possono beneficiare dell’opzione “Riparti”, ma con un costo extra. Ad esempio, per l’offerta da 180 Giga a 7,99 euro al mese, il costo del servizio “Riparti” è di 2,99 euro. Per l’offerta da 300 Giga a 15,99 euro al mese, il costo è di 9,99 euro. Questi costi aggiuntivi variano in base al piano tariffario selezionato.

Disponibilità e Modalità di Attivazione

La nuova versione del servizio è disponibile sia per i nuovi clienti che intendono attivare una SIM Ho. Mobile, sia per i clienti esistenti con un’offerta compatibile già attiva. L’attivazione del servizio può essere effettuata direttamente dall’app ufficiale dell’operatore, dall’area personale sul sito web di Ho. Mobile o presso un punto vendita autorizzato.

L’estensione del servizio “Riparti” da parte di Ho. Mobile rappresenta un passo significativo verso la personalizzazione e l’adattabilità delle offerte di telefonia mobile. Sebbene l’aggiunta di un costo extra per i piani con limiti di dati superiori possa sembrare un inconveniente, la flessibilità offerta potrebbe risultare preziosa per molti utenti, specialmente in situazioni in cui una connessione dati affidabile è cruciale.