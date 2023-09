Sia in estate che in questi primi giorni dell’autunno non sono mancate le novità commerciali che hanno riguardato i principali gestori della telefonia mobile in Italia. Oltre alle ricaricabili low cost per i nuovi clienti, gli operatori si sono impegnati anche ad una revisione dei loro listini per gli abbonati storici. Ciò ha portato ad un’ennesima tornata di aumenti sui prezzi mensili per alcuni utenti. Anche in casa TIM si sono verificate delle rimodulazioni unilaterali.

TIM, le nuove rimodulazioni che gli utenti trovano a settembre

Le rimodulazioni unilaterali di TIM hanno colpito ancora una volta gli utenti che in passato hanno effettuato la portabilità del numero da altro gestore. A partire dallo scorso 28 agosto, alcuni clienti si sono trovati a pagare sino a 2,99 euro in più ogni mese per il rinnovo della loro ricaricabile di riferimento.

Come in altre circostanze, però, il provider italiano per garantire una contrappeso agli abbonati ha garantito una serie di compensazioni a scelta del singolo utente. I clienti che hanno subito aumenti sui costi mensili hanno quindi potuto scegliere di attivare 50 Giga extra sul loro profilo ricaricabile. In alternativa, gli utenti potevano optare per il 5G a costo zero o anche per ricevere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili.

TIM ha avvisato tutti i clienti che hanno subito queste rimodulazioni attraverso una serie di SMS informativi. I clienti che hanno subito tali aumenti unilaterali sui costi potranno anche effettuare la disdetta del proprio piano senza alcuna penale e senza alcuna spesa per la chiusura del contratto.