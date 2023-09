Realme sfida l'iPhone 15 Pro Max, in arrivo un nuovo smartphone?

Sui social di Realme è comparsa una frase con un teaser che a molti sembrerebbe emblematico: “Non solo Max può zoommare“. Difficilmente l’azienda cinese si sta riferendo a qualcuno che abbia tale nome se non al nuovo smartphone che Apple ha rilasciato ultimamente. Chiaramente il riferimento riguarda il nuovo iPhone 15 Pro Max e il suo nuovo sistema di fotocamere con periscopica.

Direttamente dei social media di Realme dunque arriva una situazione che in molti stanno interpretando in un unico modo. Questo post che viene accompagnato da un’immagine che mostra il disegno di un sistema a fotocamera multiple, lascerebbe intendere la volontà da parte del colosso di creare qualcosa di simile al nuovo iPhone. Si possono intravedere due fori per le lenti classiche di tipo circolare il terzo che è rettangolare, proprio a rappresentare una lente periscopica.

Realme all’assalto di Apple, un nuovo smartphone con periscopica in arrivo?

This light will shine on realme. Just wait… pic.twitter.com/EdpmH2uOua — realme Global (@realmeglobal) September 21, 2023

Gli utenti appassionati di smartphone cinesi potrebbero ritrovarsi in un momento davvero emblematico: una delle aziende con la crescita più rapida in assoluto starebbe per lanciare qualcosa di nuovo. Realme, che già negli anni scorsi, più precisamente a metà del 2020, aveva lanciato uno smartphone con periscopica, sarebbe pronto a dare ancora di più.

Quel Realme X3 dunque non sarebbe bastato e si starebbe cercando di fare qualcosa in più almeno secondo le indiscrezioni.

Attualmente non ci sono informazioni di alcun genere in merito a questo, per ora fantomatico, nuovo smartphone dell’azienda. Chiaramente potrebbero arrivare nuove notizie molto più attendibili durante le prossime settimane.