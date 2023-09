Euro 7 in arrivo, il Consiglio Europeo dà il via libera

La Commissione Europea ha avanzato una proposta su Euro 7. Il consiglio europeo è stato molto chiaro evidenziando che la sua visione arriva da un perfetto equilibrio tra gli investimenti per l’industria e i requisiti rigorosi riguardanti proprio le emissioni di ogni veicolo.

Tutto questo in un momento in cui le case automobilistiche europee stanno passando attraverso una trasformazione che porterà alla produzione di auto a zero emissioni.

Euro 7, si cerca una strada percorribile per le regole di cui necessita lo standard

I paesi membri starebbero cercando secondo le prime indiscrezioni un compromesso in merito alle regole. Questo conferma quindi che la Spagna ha portato avanti un lavoro ineccepibile trovando quindi un accordo su alcune regole utili per evitare pesanti ripercussioni derivanti dalla normativa Euro 7 nel settore. A parlare questa volta è il ministro dell’industria del commercio del turismo spagnolo Héctor Gòmez Hernandez:

“L’Europa è rinomata in tutto il pianeta per la produzione di auto di alta qualità a basse emissioni. La nostra priorità è continuare a promuovere la qualità dell’aria. La nostra visione è quella di perseguire il percorso verso la mobilità del futuro e stabilire standard realistici per le emissioni dei veicoli nel prossimo decennio. Questo ci aiuterà a sostenere l’industria automobilistica nel suo passaggio verso veicoli ecologici entro il 2035. La presidenza spagnola ha dimostrato di tenere conto delle diverse esigenze e richieste degli Stati membri, e crediamo che con questa proposta abbiamo ottenuto un ampio sostegno, bilanciando gli investimenti necessari per i produttori automobilistici e migliorando i benefici ambientali derivanti dalla regolamentazione.”