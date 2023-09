Il futuro della domotica passa dalle idee e dalle mani di Qualcomm, proprio in questi giorni l’azienda ha ufficialmente presentato una nuova piattaforma gateway compatibile con fibra a 10gbps e Wi-Fi 7, il suo nome è Qualcomm 10G Fiber Gateway.

Una delle tecnologie più interessanti, tra quelle integrate, è senza dubbio la Qualcomm Service Defined Wi-Fi, una architettura unificata che vuole fornire un’unica strada di connessione ai dato dal cloud al dispositivo finale. Allo stesso modo risulta essere particolarmente versatile ed adattabile, riuscendo così ad adeguarsi alla perfezione alla necessità dell’utilizzatore finale, sulla base dell’utilizzo che ne vuole fare: sia per lo streaming video, il gaming o la visione di contenuti.

Qualcomm, il futuro è la fibra a 10Gbps

La piattaforma Qualcomm 10G Fiber Gateway vuole essere la porta di accesso della fibra 10G alle case delle persone, grazie alla combinazione dell’architettura software-defined (di cui vi abbiamo parlato poco sopra) con la PON 10G (acronimo di Passive Optical Network), ed anche la connettività di ultima generazione, appunto il WiFi 7 multi-gigabit.

Tutto questo porterà ad una connettività end-to-end rapida, veloce ed affidabile, il provider saranno in grado di offrire servizi differenziati ed ottimizzati per i vari utilizzi, riuscendo così rendere la singola esperienza il più vicina possibile alle esigenze del consumatore finale. La piattaforma entrerà ufficialmente in commercio nel corso della prossima estate, il 2024, con applicazioni il più rapide possibile, nell’idea di accelerare la connettività nelle singole abitazioni e rendere il mondo sempre più connesso con una fibra ad alta velocità, in confronto allo stato attuale. Qui per maggiori dettagli.