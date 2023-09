HoMobile è l’operatore telefonico virtuale italiano che, grazie alle proposte di offerte telefoniche sempre più convenienti, riesce ad imporsi come competitor da tenere particolarmente d’occhio anche da parte degli operatori telefonici più autorevoli.

Parlando di promozioni mobile, quelle di cui, di seguito, vi parleremo e che risultano essere le più vantaggiose del momento, sono entrambe attivabili online.

Infatti, consultando il sito ufficiale dell’operatore telefonico, sarà possibile, non solo accedere alle promo, ma anche avere maggiori informazioni relative ad altre offerte mobile attivabili.

Una volta effettuato il pagamento potrete inoltre scegliere se ricevere la SIM direttamente a casa vostra o presso un’edicola autorizzata.

In ogni caso la spedizione sarà gratuita!

HoMobile: Le principali promozioni e servizi inclusi

Parlando delle promozioni che HoMobile dispone per i clienti di telefonia mobile, queste che vi presenteremo sono valide per gli utenti che provengono da operatori quali: Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri ancora.