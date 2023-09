Microsoft Surface Go 4, dopo la versione economica arriva quella business

Microsoft ha recentemente svelato il Microsoft Surface Go 4, l’ultima incarnazione del suo tablet economico, ma con una svolta significativa: è stato riposizionato come un prodotto esclusivamente business. Questa mossa mira a soddisfare le esigenze delle aziende che cercano di aggiornare l’hardware dei loro dipendenti, ma sarà disponibile anche per i professionisti.

Microsoft Surface Go 4: le specifiche tecniche

A livello di specifiche, il Surface Go 4 si distingue dal suo predecessore, il Surface Go 3. È alimentato da un processore Intel N200 a quattro core e viene fornito con 8 GB di RAM. Microsoft sostiene che, grazie a queste specifiche, il dispositivo offrirà prestazioni su Windows 11 che sono fino all’80% superiori rispetto al Surface Go 3. Tuttavia, questa è una dichiarazione audace e potrebbe richiedere ulteriori verifiche attraverso test indipendenti.

Il dispositivo mantiene una capacità di storage di base di 64 GB, che potrebbe essere considerata limitata per le esigenze moderne, specialmente in un contesto aziendale. La qualità del display non delude, con uno schermo LCD che offre una risoluzione di 1920×1280. In termini di connettività, il tablet è dotato di una porta USB-C e di un jack da 3,5 mm, oltre a due fotocamere da 1080p.

Un aspetto da considerare è che, nonostante il dispositivo sia posizionato come una soluzione per le aziende, tastiera, pennino e altri accessori essenziali sono venduti separatamente. Questo potrebbe aumentare significativamente il costo totale per le aziende. Negli Stati Uniti, il prezzo di partenza del Surface Go 4 è di 549 dollari, escludendo gli accessori e le tasse. Questo potrebbe renderlo meno competitivo rispetto ad altri notebook economici basati su Windows.

Un punto di forza del Surface Go 4 è la sua riparabilità. Microsoft ha reso più semplice l’accesso e la sostituzione di componenti chiave come la batteria. Questo potrebbe tradursi in una riduzione dei costi totali di gestione per le aziende, in particolare per quelle che intendono utilizzare i loro dispositivi per un periodo prolungato. In sintesi, mentre il Microsoft Surface Go 4 offre alcune specifiche migliorate e una maggiore riparabilità, le aziende dovranno valutare attentamente se il costo complessivo, inclusi gli accessori, offre un buon rapporto qualità-prezzo rispetto ad altre opzioni sul mercato.