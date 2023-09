Google sta per rilasciare l’aggiornamento del suo famoso sistema operativo, Android 14 conosciuto anche come Upside Down Cake (torta rovesciata).

La data della nuova uscita dovrebbe essere il 4 ottobre 2023 ma già con la versione beta si sono potute apprezzare le novità che porterà questo nuovo sistema.

Innanzitutto ci saranno degli importanti aggiornamenti riguardo la privacy e la sicurezza come il blocco dell’installazione di alcune app che potrebbero rivelarsi dei malware e anche dal punto di vista di personalizzazione e accessibilità come la possibilità di impostare una lingua diversa per ciascuna applicazione o un’aumentata dimensione dei caratteri (opzione molto utile per gli ipovedenti).

Insomma l’attesa è quasi finita e presto tutti potranno beneficiare delle nuove caratteristiche di Android 14, o forse non proprio tutti.

Lista degli smartphone compatibili con Android 14

Qui sotto stileremo la lista completa di tutti gli smartphone che potranno essere aggiornati alla nuova versione del sistema operativo di Google.

Tutti i seguenti smartphone marchio Samsung:

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5

Samsung Galaxy A52, A52 5G, A52s e A72

Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 e A73

Samsung Galaxy A04, A14, A24, A34 e A54

Samsung Galaxy F14 5G, F23 e F54

Samsung Galaxy M23, M33, M53 e M54

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung Galaxy Tab S8, S8+ e S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra

Tutti i seguenti smartphone marchio Google:

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5 e 5a

Google Pixel 6, 6 Pro e 6a

Google Pixel 7, 7 Pro e 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Tutti i seguenti smartphone marchio OPPO:

OPPO Find 2 e OPPO Find N2 Flip

OPPO Find X5 e X5 Pro

OPPO Reno 10 e 10 Pro 5G

OPPO Reno 9, 9 Pro e 9 Pro+

OPPO Reno 8 e 8 Pro

OPPO Reno 8T e 8T 5G

OPPO Reno 7 e 7 Pro

OPPO Reno 6 e 6 Pro

OPPO A1, A1x, A56s, A58 5G, A78 e A96

La serie OPPO K10

Le serie OPPO F19, F21 e F23

Tutti i seguenti smartphone marchio OnePlus: