I pc per funzionare al meglio devono essere puliti periodicamente. Il motivo risiede nel fatto che, oltre ad essere una pratica poco igienica non farlo, briciole o polvere possono intrufolarsi e danneggiare l’hardware. La tastiera potrebbe non più funzionare, alcuni tasti potrebbero anche bloccarsi. Anche modelli di laptop di casa Apple, i MacBook, hanno bisogno di una ripulita regolare.

Nelle versioni dal 2015 in poi o Pro, i MacBook hanno avuto spesso questo genere di problemi, così l’azienda ha fornito la guida dettagliata per una pulizia adeguata.(

Pulizia della tastiera dei MacBook Apple

Un MacBook dura circa 4 anni in media, ma questo numero può essere aumentando se si segue una certa routine. Il software usato in questi PC è molto leggero, quindi anche piccoli granelli possono aggiungere peso e farlo resistere meno tempo.

Il computer potrebbe avere diversi sintomi di blocco come un caricamento estremamente lento, problemi durante gli aggiornamenti o altri malfunzionamenti. Per pulire la tastiera, ed evitare che questi accadano lentezza, si deve pulire ogni singolo tasto della tastiera con una bomboletta ad aria compressa con cannuccia ad una distanza di quasi 2 cm.

La bomboletta deve essere tenuta in verticale, leggermente inclinata o in posizione orizzontale. Lo spruzzo deve essere eseguito su tutta la tastiera da sinistra verso destra e girando il laptop, da destra a sinistra. Si raccomanda di posizionarlo anche a 75 g per far cadere al meglio i residui.

Questo procedimento può essere effettuato su una qualsiasi tastiera, non solo del laptop, ma di qualunque tipologia.