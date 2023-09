Giocatori all’ascolto, questa notizia è per voi. Forse già saprete che con il nuovo iPhone 15 Pro è possibile accedere anche ai giochi AAA come Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding o Resident Evil Village. Con questa particolare implementazione tecnologica la Apple cerca di rendere il proprio smartphone una vera piattaforma di gioco. Sembra inoltre che sa possibile collegare all’iPhone 15 un display o un controller, diventando a tutti gli effetti una console.

Ma com’è il gioco in questi casi? Si perde qualità? Lo smartphone è abbastanza veloce? Vediamo di dare una risposta a tutti i vostri quesiti.

Giocare con un iPhone 15: l’esperienza dei professionisti

Degli esperti del settore hanno provato a giocare a Resident Evil Village con l’iPhone pro e attraverso la documentazione della loro esperienza possiamo capire come sia l’esperienza di gioco. Hanno provato anche ad affiancare un controller mobile allo smartphone e a collegarlo allo schermo, per comprendere se effettivamente le indicazioni Apple fossero realistiche.

Il display scelto era di risoluzione 4K e tutto sommato il video era abbastanza nitido e si può giocare piuttosto bene. Una volta costatato che Resident Evil fosse usabile, così come gli altri giochi AAA, sono iniziate le considerazioni generali. A molti sorgono, infatti, dei dubbi su come questa particolare modalità possa incidere sulla batteria dell’iPhone 15. Si surriscalda? Riduce la longevità? Ancora non si sa, purtroppo.

Sicuramente la Apple troverà una soluzione a tutti questi problemi, conquistando ufficialmente la fetta di mercato data dai gamer.