Gli utenti possono oggi richiedere l’attivazione di una delle migliori offerte del momento, siamo in Kena Mobile, ed a tutti gli effetti i consumatori possono avere libero accesso ad una soluzione più unica che rara, con 100 giga al mese ed un prezzo veramente bassissimo.

Accedere alla promozione è facile, poiché basta collegarsi al sito ufficiale dell’azienda, e riuscire ugualmente a richiederla sul proprio numero; il problema risiede più che altro nelle limitazioni imposte relativamente alla provenienza, poiché la possono richiedere solamente coloro che hanno una SIM di Iliad o di un MVNO, e sono disposti ad effettuare la portabilità del numero.

Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale, dove potrete trovare le offerte Amazon in esclusiva ed anche i codici sconto gratis.

Kena Mobile, offerta impazzita con 100 giga al mese

Una promozione di tutto rispetto che punta fortissimo sul cercare il miglior rapporto qualità/prezzo disponibile, e da quest’idea nasce quindi il prezzo finale di vendita di soli 5,99 euro al mese, un canone che l’utente si ritrova a dover pagare mensilmente con addebito diretto sul credito residuo, approfittando anche dell’attivazione, SIM e spedizione a costo azzerato (inizialmente viene richiesto il versamento della sola prima mensilità).

Tutto questo per riuscire a mettere le mani su un bundle davvero eccellente, capitanato dalla presenza di ben 100 giga di traffico dati, una navigazione con un limite importante a 60Mbps in download, affiancata dalla presenza di 200 SMS che possono essere utilizzati verso tutti, come anche minuti infiniti da spendere come si vuole. L’utente, come anticipato, la potrà richiedere solamente tramite il sito ufficiale.