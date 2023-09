Il nuovo iPhone 15 è entrato nella storia dell’azienda Apple da quando è stato ufficialmente annunciato. Lo smartphone più atteso ha una particolarità che lo rende unico: la porta USB-C. L’azienda dalla mela più famosa del mondo, ha dovuto adattarsi agli standard europei eliminando il cavo Lightning.

Gli sviluppatori, quindi, sono stati costretti a prendere questa decisione a causa delle leggi imposte, altrimenti avremmo dovuto dare addio hai amati iPhone. Tale decisione ha fatto storcere il naso ai più appassionati del settore, affezionati ai vecchi modelli. Questo cavo, però, dal punto di vista pratico è un vantaggio o uno svantaggio?

Il cavo USB-C dell’iPhone 15

Chi possedeva già un dispositivo Apple, per utilizzare quello nuovo, dovrà acquistare un adattatore nel caso volesse sfruttare il cavo già in possesso. Altrimenti, la seconda opzione resta quella o di conservarli amorevolmente o di buttarli nel cestino. Questo forse porterà un aumento dei rifiuti tecnologici che poteva essere in qualche modo evitato.

Tuttavia, il nuovo cavo presenta dei vantaggi tecnici non indifferenti rispetto al Lightning dell’iPhone classico. Per prima cosa è capace di sopportare livelli maggiori di potenza e offre una un trasferimento dati molto più veloce ed efficiente. Inoltre, anche se inizialmente verranno prodotti più rifiuti elettronici, pian piano si avrà in realtà una diminuzione. Perché?

Più gadget potranno essere collegati tramite lo stesso cavo, portando quindi a una diminuzione delle spese e anche dello spazio. Sei in famiglia si dovessero avere più smartphone, ora non c’è bisogno di acquistare un cavo apposito per il proprio device Apple. L’iPhone adesso può essere alimentato dallo stesso cavo di un dispositivo Android, del MacBook, basta che sia USB-C.

E voi cosa ne pensate? Avete già provveduto all’acquisto? Ricordate che moltissimi operatori stanno dando la possibilità di comperare il nuovo dispositivo a rate! Potreste avere finalmente l’iPhone dei vostri sogni.